Histoires de Suds

"Les Suds en Hiver", festival organisé pour une troisième édition dans le territoire magique du Pays d'Arles avec le concours du Conservatoire de Musique, propose la (re)découverte de multiples lieux du patrimoine local en visitant huit localités prêtes à accueillir la diversité musicale et culturelle qui fait sa richesse et son originalité.

Stéphane Krasniewski, directeur des Suds, commente tout ce qui va se dérouler durant cette semaine du 1er au 8 mars.

A l'Opéra Confluence, les 6 et 8 mars on pourra assister aux représentations de Cavalleria Rusticana et de Pagliacci, oeuvres lyriques qui marquent le début du vérisme en Italie à l'instar du naturalisme français.

Cette co-production réalisée par plusieurs maisons d'opéras françaises, affiche sa volonté de mettre en lumière de jeunes talents, lauréats du concours international de chant de Clermont-Ferrand.

Le metteur en scène, Eric Perez, raconte une histoire vraie, dramatique proche du fait-divers en révélant les aspects sordides de la nature humaine.