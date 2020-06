Jocelyne OURVOIS

Je suis une « artomane » avec une prédilection pour la musique qu’elle s’appelle classique, jazz, traditionnelle, chanson…. Je suis née au XXe siècle et l’art de mon époque m’enchante, m’intrigue, m’indiffère, me désole, m’émeut. L’émission me donne l’occasion de partager mes émotions, mes goûts