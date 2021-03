Les véritables stars de MANCHESTER pour l’histoire de la Pop restent THE HOLLIES. Les 5 musiciens venaient déjà de deux autres groupes. Ils avaient le flair pour choisir leurs titres, d’abord en puisant dans le répertoire Américain du Rythme and blues, puis en s’adressant aux meilleurs compositeurs de leur pays, et enfin en écrivant leurs propres morceaux.