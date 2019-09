« At Home », le nouvel album jazz de Thierry Derckel

Pianiste, organiste, compositeur, arrangeur, Thierry DERCKEL prend ses premiers cours à l'âge de 9 ans. Attiré par le jazz, il intègre le Conservatoire de Vanves et découvre les rouages et la technique de cette musique. Il se produit dans les Clubs de jazz de Paris, puis, devenu Dunkerquois, commence sa carrière au Piano bar du Casino, intègre le prestigieux Centre des Musiques Didier Loockwod, puis les Conservatoires de Dunkerque et de Cachan.

Parallèlement, il poursuit sa carrière de pianiste et d'organiste sur de nombreuses scènes, dans l'accompagnement de musiciens, chanteurs, et donne naissance à 3 albums. Au Jazz Club de Dunkerque, il anime au piano régulièrement les jams sessions dans ce lieu mythique des Hauts de France.

En tant que compositeur, son esthétique de création s'articule autour du jazz, de la soul musique, du rythme and blues dans la simplicité et la profondeur des lignes harmoniques et mélodiques.

"At Home", 4ème album de Thierry DERCKEL, en vente chez tous les bons disquaires:

Cet album de 9 titres nous fait voyager dans un imaginaire bienfaisant, avec des compositions riches, à l’architecture solide, et une musicalité fluide qui procure un réel plaisir d’écoute.

Thierry Derckel au piano y est épaulé par une solide section rythmique, Sébastien Dewaele à la batterie, Jacinto Carbajal à la contrebasse et au bugle, Stéphane Wils aux percussions. Deux grands noms du jazz se joignent à la formation initiale: Marc Berthoumieux à l'accordéon et Olivier Louvel aux guitares sur deux titres respectifs "Synchronicité" et "Un air sur la Lys".