Sujet : "Home, Sweet Home". La douceur du foyer.





THE 4TH OF MAY

To Be At Rest (3'23)

(LP) The 4 of May-Pass It On, Savoy SL 14694 (US, 1982).



MAVIS STAPLES

A House Is Not A Home (4'25)

(CD) "Mavis Staples-Don't Change Me Now'', Stax/Ace CDSX 014 (UK, 1988).



MARTHA BASS

I'm Getting Nearer My Home (3'07)

(CD) "Martha Bass-I'm So Grateful", Righteous Psalm 23.61 (UK, 2011).



ERNIE JOHNSON

You Made This House A Happy Home (4'35)

(CD) ''Ernie Johnson-Squeeze It'', Phat Sound Records 4112 (US, 1981).



BLIND BOYS OF ALABAMA

Give A Man A Home (3'39)

(CD) "Blind Boys Of Alabama-Spirit of the Century", RealWorld CDRW95 (UK, 2001).



ARCHIE SHEPP/HORACE PARLAN

Goin' Home (6'08)

(CD) ''Archie Shepp & Horace Parlan-Goin' Home'', SteepleChase SCCD-31079 (Dk, 1988).