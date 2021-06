L’A.S.B.L. HOMERECORDS.BE est fondée en 1998. Elle crée le label Happy Family qui deviendra par la suite homerecords.be dont l’activité principale est la production. Ce label produit une musique contemporaine, innovante, basée sur une multitude d’influences et de styles, dont la particularité est la production d’une musique essentiellement acoustique qui tente d’être le reflet d’un univers intime et sincère. Entre mai 2004, année de sortie du premier album et aujourd’hui, plus de 220 albums ont été publiés, produits et/ou enregistrés. Sauf exception, le label enregistre dans ses studios et réalise lui-même le graphisme de ses pochettes. Fort de son statut d’enzyme dans le paysage musical, le label diversifie aujourd’hui son activité dans la création de services fairtrade via lesquels les artistes sont les pleins propriétaires de leurs droits et récupèrent près de 100% des revenus.