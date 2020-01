Hommage à Auxence Contout

BIOGRAPHIE

En 1947, Auxence Contout part pour Paris suivre des études universitaires à l'université de la Sorbonne pour suivre des études scientifiques qui le conduisent au professorat de mathématique.

En 1949, pendant son séjour à Paris, il est l’un des fondateurs de l’Union des étudiants guyanais.

De 1954 à 1958, Auxence Contout enseigne les mathématiques au lycée de Douala au Cameroun.

En 1958, il revient en Guyane où il continue d'enseigner les mathématiques au Lycée Félix Éboué de Cayenne. En 1963, il devient censeur de ce lycée jusqu'en 1968, où il est nommé proviseur du lycée Félix Éboué.

En 1969, il est nommé Principal du Collège République, fonction qu’il occupera pendant 22 ans. En son hommage, ce collège sera renommé collège Auxence Contout en 2004.

Auxence Contout fut passionné par la culture guyanaise, sa langue, son histoire et son folklore. Il a écrit plusieurs livres traitant du créole, du carnaval et de la culture guyanaise à travers des contes et des poèmes, publiés notamment chez l'éditeur guyanais "Ibis Rouge Editions", Matoury, Guyane Française.

Auxence Contout participa à de nombreuses associations sportives et culturelles guyanaises. Il est à l’origine de la fondation de la ligue de hand-ball de la Guyane et de la naissance de « La Croix du Sud ». Il a été également Secrétaire général du « Sport guyanais » et a occupé des fonctions importantes au sein de la Ligue de football. Il est aussi membre fondateur en Guyane de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré et de l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique.

En juillet 1975, il fut président du Comité économique et social jusqu'en janvier 1983 et désigné président du Comité de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

Enfin, Auxence Contout est Commandeur de l'ordre national du Mérite et Président de l’Association de l’Ordre national du Mérite de Guyane.

