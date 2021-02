Hommage Bill Halley

William John Clifton.



A treize ans, il fut guitariste chanteur dans plusieurs formations obscure de Country and western, il travaille dans une station de radio en Pennsylvanie pendant six ans.



Peu après il formait son premier groupe avec des jeunes garçons aussi enthousiastes que lui.



A quinze ans, il quittait la maison paternelle et quelques sous en poche, dans le but de conquérir la gloire.