Hommage a Enrique Morente, à l’origine du renouveau actuel du flamenco

Enrique Morente est l’un des plus grands rénovateurs du flamenco. Son talent, sa connaissance profonde du flamenco et son inquiétude constante pour explorer des nouvelles formes d’expression lui ont valu une grande reconnaissance et des distinctions nombreuses comme la médaille d’Or du Mérite de Bellas Artes. Enrique Morente est parti rejoindre les étoiles le 13 décembre 2010.