Hommage à Gabriel Bacquier, Mady Mesplé et Christiane Eda-Pierre

Au programme:

André GRETRY

RICHARD COEUR de LION Air "Je crains de lui parler la nuit"

Christiane EDA-PIERRE Academy of St Martin in the fields, dir. Sir Neville Marriner

DECCA

Wolfgang-Amadeus MOZART

l'ENLEVEMENT au SERAIL

Martern Alle Arten Christiane EDA-PIERRE Academy of St Martin in the fields, dir. Sir Colin Davis

DECCA

Igor STRAVINSKY

Deux Poèmes de Konstantin Balmont 2. Golud (Le Pigeon) Christiane EDA-PIERRE Ensemble instrumental du Domaine musical, dir. Gilbert Amy.

DECCA

Jacques OFFENBACH

LA VIE PARISIENNE Je suis veuve d'un colonel Mady MESPLE Orchestre du Capitole de Toulouse dir : Michel PLASSON

ERATO 1976

Charles CHAYNES

4 Poèmes de SAPPHO 2ème poème. Gongyla Mady MESPLE Trio à cordes français

ERATO 1971

Wolfgang Amadeus MOZART

DON JUAN Sérénade Gabriel BACQUIER un orchestre dir : Jesus Etcheverry

Ades

Giuseppe VERDI

OTELLO Crédo de Iago. Gabriel BACQUIER un orchestre dir : Jesus Etcheverry

Ades

Louis VARNEY

LES MOUSQUETIAIRES au COUVENT Pour faire un brave mousquetaire. Gabriel BACQUIER un orchestre dir : Robert Benedetti