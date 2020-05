Hommage à Lee Konitz

Cette émission du samedi 23 mai est un hommage au saxophoniste Lee Konitz qui a succombé au Covid-19 le 15 avril dernier, une ballade comme il les aimait composée de standards du jazz et de rencontres superbes : Claude Thornill, Lennie Tristano, Gerry Mulligan, Elvin Jones, Michel Petruccianni, Brad Mehldau et Dan Tepfer ; une promenade d’une heure débutant en 1948 et se terminant soixante-dix ans plus tard .