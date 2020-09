Hommage a Lola Florès " La Pharaonne"

Chanteuse, danseuse et actrice, Lola Flores est le symbole vivant de la culture espagnole durant une cinquantaine d'années.

Surnommée La Pharaonne en raison de ses origines gitanes et de son règne incontesté sur le flamenco, Lola Flores mélange authenticité et vulgarisation en donnant de forts accents de variété au flamenco.