Hommage à Michel Petrucciani, deuxième partie

Second volet consacré au pianiste Michel Petrucciani disparu il y a déjà vingt ans, ce samedi on pourra écouter le pianiste dans des formations plus étoffées que la semaine dernière, des enregistrements qui évoquent sa carrière américaine sur le label Blue Note mais aussi son retour en France pour le label Dreyfuss. L’émission sera également l’occasion de présenter le festival Jazzdor qui se déroulera du 8 au 23 novembre à Strasbourg et d’entendre le pianiste Joachim Kuhn qui rendra un hommage au musicien Ornette Coleman le 14 novembre. Trois immenses pianistes européens pour cette émission, l’italien Pieranunzi ; le français Petrucciani et l’autrichien Kuhn, Michel aurait aimé.