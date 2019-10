Hommage à Michel Petrucciani, première partie

En janvier 1999 disparaissait Michel Petrucciani et pour ce vingtième anniversaire, la Note Bleue se devait de réaliser un hommage à ce pianiste français qui semble bien oublié par les médias hexagonaux ; ce samedi, nous pourrons écouter le pianiste en solo et en duo, des enregistrements dont les plus anciens ont été réalisés alors qu’il n’avait pas vingt ans. L’émission sera également l’occasion de présenter un festival de gospel qui se déroulera du 31 octobre au 3 novembre à Tieffenbach en Alsace.