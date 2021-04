Hommage Vince Taylor

Quel est le vrai VINCE TAYLOR ? L'Ange noir.



BRIAN MAURICE HOLDEN, BRIAN par admiration de sa mère envers le chanteur BRIAN LAWRENCE.



MAURICE POUR MAURICE CHEVALIER et son canotier.



En 1949, sa famille, plie bagages aux ETATS-UNIS, dans LE NEW JERSEY, à une centaine de kilomètres de New York puis en Californie, où il affirme avoir dû subvenir aux besoins familiaux comme livreur de journaux, tondeur de pelouses, laveur de voitures et maître-nageur.



C'est en 1956 que le démon ou l'ange de la musique s'empare de lui, avec sa découverte du rock et de son dieu, ELVIS.