Chef de chœur et homme de cœur, Hugues Reiner milite depuis des années pour que les plus démunis ne soient pas laissés sur le bord du chemin. S'il évoque sa passion en tant que chef d'orchestre, il aborde aussi son rapport à la foi et son histoire très singulière, au carrefour de plusieurs religions. Profondément croyant, il partage avec nous son regard sur la vie avec un enthousiasme communicatif.