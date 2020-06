Hummel, Concerto pour mandoline

Johann Nepomuk Hummel fut contemporain de Beethoven, jeune, il fut l’élève de Mozart, et fut aussi plus tard au service du Prince Estherhazy. Très précoce, il fut un compositeur et un soliste admiré dans l’Europe entière, on ne connaît vraiment du lui que son concerto pour trompette, et quelques concertos pour piano, mais son œuvre est beaucoup plus variée. Et il a visiblement souffert de la postérité grandissante de Beethoven, qui l’a relégué au second plan.