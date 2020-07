Idir, le plus humain des chanteurs et le plus grand des poètes Kabyles

En mai dernier, un très grand homme nous a quitté. Idir a bercé des enfances, tout le peuple kabyle, algérien, et le monde entier. Chantant et célébrant l'humanité de la plus belle des manières qu'on puisse imaginer, c'est aussi un combattant pour son pays, pour les animaux, pour les femmes, les opprimés, et pour chaque être vivant de ce monde. Nous vous invitons à revivre l'histoire et la musique de ce poète de la paix.