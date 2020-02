Il était une fois le Blues

Le blues s'invite cette semaine dans Jazz'up. Un style musical apparu dans le Sud des États-Unis au cours du 19ème siècle. Un style vocal et instrumental dérivé des chants de travail des populations afro-américaines subissant la ségrégation raciale aux États-Unis. Un style où le chanteur exprime sa tristesse et ses déboires, qui aujourd'hui encore est à la base de nombreux courants musicaux, et notamment du Jazz. Pour en parler, Patrick Minvielle reçoit cette semaine Alain Hermanstadt, animateur de Folk en Stock et grand amateur de blues.