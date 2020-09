Il faut que la musique vive

Un superbe exemple a été donné cet été par les Musicales du Luberon, chère à Patrick Canac et son équipe. Quatre concerts et un concert surprise ont enchanté les spectateurs présents dans le plus grand respect des consignes sanitaires.

Les retrouvailles entre les artistes et le public ont délivré un surcroît d'émotions à des concerts de la plus haute qualité artistique.

Jouer et célébrer la musique, artistes, organisateurs et spectateurs, tous s'accordent à dire qu'il s'agit là, d'une question de survie.