Immersion exposition à voir à Monaco et l'actualité de la musique...

La Grande Barrière de corail se visite à Monaco. Jusqu'en décembre 2021, le Musée océanographique de Monaco devient l'hôte privilégié d'une invitée de marque, figurant parmi les 7 merveilles naturelles du monde. Elle se dévoilera à travers la nouvelle exposition « IMMERSION ». Un dispositif multimédia inédit aux technologies de pointe, permettra aux visiteurs de vivre une plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent le plus grand écosystème corallien de la planète. Cette expérience immersive, à la croisée de la contemplation et de l'interaction, engage et sensibilise le public à une meilleure protection du monde marin.

Renseignements: https://musee.oceano.org/expositions/exposition-immersion/?gclid=EAIaIQobChMIuPCt5emB7AIVRxkGAB0ZigAGEAAYASAAEgInJPD_BwE



Incroyables chrétiens: Les patronages et le sport

Dominique Boulc'h nous emmène aujourd'hui sur le bord des terrains à la rencontre d'incroyables chrétiens...

L'actualité de la musique avec Betrand Lachanat

La nouveauté du jour

-Clou: Jusqu'ici tout va bien

Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons, dans celui de Clou, c’est l’inverse. La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants. Le premier album de Clou « Orages », réalisé par Dan Lévy, sortira en 2020.