Indicible Beethoven

L’Opéra Théâtre de Metz-Métropole propose, pour fêter le 250 ème anniversaire de la naissance du compositeur, un spectacle autour de Beethoven qui sera illustré autour de plusieurs quatuors : les 1er , 14ème et 16ème . Auparavant, l’émission commencera, un peu didactiquement, par un balayage assez rapide des morceaux les plus célèbres du compositeur pour permettre à tout un chacun de rafraîchir sa mémoire des œuvres phares du compositeur. Toutefois,pour des raisons de cohérence musicale et, probablement l’esthétique chorégraphique, d’autres morceaux du compositeur – la grande fugue et l’Allegreto de la 7ème symphonie - seront intégrés au spectacle. Ils auront été préalablement arrangés par Cyril Englebert qui dirigera l’Orchestre de Chambre du Luxembourg dans la fosse de l’OTMM.