interlude du 16 Octobre

L’automne c’est le thème de ce rendez-vous musical cette semaine. Période ou la nature change de couleur et s’endort doucement avant les froids de l’hiver. L’automne en chanson avec Daniel Balavoine bien avant que ce jeune chanteur prometteur rencontre le succès, mais aussi un chant canadien sans oublier Francis Cabrel et un extrait de son album le plus vendu dont je vous laisse découvrir le titre.