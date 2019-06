Inti Sisa (tournesol en langue quechua) célèbre cette année 20 ans d'existence. Fondée par des belges et des équatoriens, cette association travaille à Guamote et environs en Equateur et va à la rencontre des besoins en éducation des plus pauvres. Et pour assurer des rentrées financières, une idée géniale est née : une auberge !