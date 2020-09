introduction à la nouvelle saison

L'émission d'introduction de “La Note Bleue”, celle qui va définir les rubriques abordées dans les rendez-vous hebdomadaires en compagnie de Danielle, Gérard Dugelay et Alain Duret; que ce soit le fil rouge, les invités, les concerts, les festivals et les interviews. Et surtout de la musique de jazz dont une grande partie est celle due aux musiciens du grand est : Lorraine, Champagne, Alsace, Luxembourg, Belgique et l'Allemagne frontalière.