Introduire notre esprit dans le mystère du temps liturgique ou de la fête (2)

Imaginons un instant : une liturgie sans musique, sans voix chantée, sans instruments … impossible me direz-vous !

Nous avons un grand besoin de la musique pour partager et offrir dans la communion nos tristesses, nos repentances, nos désirs de conversion, nos joies et nos espérances.

Cette émission s’adresse à celles et ceux qui chantent et qui jouent en Église, ou, plus simplement, à tous ceux qui sont intéressés par le sujet. Nous nous appuierons sur certains ouvrages de référence et, bien entendu, nous écouterons de nombreux extraits musicaux.

Références des chants de cette émission :

Pourquoi te désoler, ô mon âme GA 44-07 / AELF / Willemin / Jubilus

Voici le jour du Seigneur IA 508 / Hauguel / Editions de l’Emmanuel

Aujourd’hui est jour de fête W 47-38-1 / Rimaud / Prose parisienne / Voix nouvelles

Pierre, tu es Pierre KX 221-1 / Rimaud / Berthier / Studio SM

Fabien Barxell, délégué diocésain musique liturgique