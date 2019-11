"Inventaire" des frères Jacques (Prévert)

Les quatre Frères Jacques, en fait, n’étaient pas frères, ils ne s’appelaient pas Jacques et n’étaient pas quatre mais cinq… Aux vrais frères Bellec, André (le grand en maillot vert) et Georges (le petit au maillot jaune), à François Soubeyran (le grand en maillot rouge) et à Paul Tourenne (maillot bleu), il

faut en effet ajouter le pianiste Hubert Degex, arrivé dans le groupe en 1966. Une carrière mondiale qui s’étend de 1944 à 1982, avec un succès jamais démenti. L’hommage que Prévert leur rend résume parfaitement ce que ces batteurs de planche faisaient de ses chansons : « Aux feux de la rampe, disait-il, les Frères Jacques allument un vrai feu de joie, et les planches brûlent en crépitant, et ils dansent autour en chantant. » Finalement le comble dans cette histoire s’il fallait compléter l’Inventaire, c’est que le seul qui partait le nom de Jacques c’était Prévert.