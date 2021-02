Invitation au voyage

L'application des règles sanitaires pèse lourd sur notre moral : voyages, spectacles, fêtes et célébrations sont de lointains souvenirs. Ces moments de joie et de partage font penser à ces musiques dont nous ne pouvons plus chantonner que quelques notes approximatives. Puisque nous ne pouvons plus profiter des bienfaits dispensés par cette merveilleuse institution qu'est la SNCF, Pascale Gaillard vous invite dès à présent à monter dans un wagon imaginaire bien antérieur à la création de notre régie nationale.