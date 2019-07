Isaac Albeniz

Renommé pour ses oeuvres pour piano inspirées de la musique traditionnelle espagnole, Albeniz est souvent connu à travers les transcriptions pour guitare. Nous le découvrons au piano avec la Suite espagnole op. 47 et le concerto pour piano n°1 en la mineur op.78 et des interprètes de choix : Alicia de Larrocha et Felicja Blumental.