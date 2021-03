Isabelle de France, Reine d'Angleterre et l'actualité de la musique

Isabelle de France, Reine d'Angleterre de Sophie Brouquet (Perrin)

Isabelle de France, née en 1295, figure emblématique de la saga des Rois maudits, surnommée la « Louve de France », a endossé peu après sa mort l’image même de la méchante reine : rebelle, hypocrite, tyrannique et sanguinaire. Une légende noire, que le présent ouvrage cherche à dissiper. Très populaire en son temps en France comme en Angleterre, fille d’un très grand roi, Philippe IV le Bel, qui lui a inculqué dès son plus jeune âge le sens de l’État, admirée à juste titre par ses contemporains pour sa personnalité, sa beauté et son sens de la diplomatie, elle a su tracer sa destinée entre deux hommes : Édouard II, son mari, le roi le plus méprisé de toute l’histoire de l’Angleterre, et Édouard III, son fils, le plus admiré. Son parcours politique est unique. Elle gouverne aux côtés du premier avant de le renverser en 1326 − et, peut-être, de commanditer son assassinat −, au terme de la dernière invasion que l’Angleterre ait connue depuis celle de Guillaume le Conquérant. Elle se fait ensuite nommer régente au nom du second et règne de concert avec son amant, Roger Mortimer. En 1330, devenu adulte, Édouard III prend le pouvoir en faisant assassiner ce dernier. Très admiratif de sa mère, il l’entoure de tous les égards jusqu’à son décès, en 1358. Le retour aux sources médiévales permet de dessiner une personnalité complexe et de retracer une existence hors du commun dans une période marquée par la guerre civile et la violence des hommes.



Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Cette semaine, avec Dominique Boulc'h coup de projecteur sur ses incroyables chrétiens qui se sont engagés au service des sans-abris...



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Julien Doré: Kiki

3ème extrait de l'album "Aimée" . Le chanteur opte pour des sonorités ensoleillées et une mélodie chaloupée pour évoquer un thème plutôt sérieux : le dérèglement climatique, et donc le monde que l'on va laisser aux futures générations.

Deux duos dans l'actualité

-Boulevard des airs feat Lunis: Bruxelles

Nouvelle version d'un tube du groupe Boulevard des airs sorti en 2015, ils sont associés ici au duo breton Lunis. une version électro-pop à retrouver dans l'album "Loin des yeux" qui sort le 26 mars, album sur lequel on retrouvera 24 titres : 12 inédits et 12 nouvelles versions de leurs précédents tubes enregistrées avec des invités.

-Sam Fischer feat Demi Lovato: What other people say

Apprendre à s’accepter, c'est le thème de cette chanson, les deux chanteurs parlent de leurs craintes, notamment de ce que peuvent penser les autres.

Demi Lovato est auteur compositeur et interprête mais aussi actrice américaine... Sam Fischer est un auteur-compositeur-interprète et musicien australien de pop-rock. Il a étudié la musique aux Etats-Unis à Boston avant de revenir en Australie (Sydney).