Jacqueline Fontyn aborde la musique par l’étude du piano – en privé, avec Ignace Bolotine – dès l’âge de cinq ans.



En 1946, elle entame des études d’écriture avec Marcel Quinet qui lui enseigne directement la composition parallèlement à des cours d’harmonie, de contrepoint et de fugue ; en 1954-1955, elle poursuit sa formation à Paris auprès de Max Deutsch qui l’initie au dodécaphonisme. En 1956, elle fréquente le cours de direction d’orchestre de Hans Swarowsky à Vienne, puis étudie la composition à la Chapelle musicale Reine Elisabeth dont elle est diplômée en 1959.



Nommée professeur de contrepoint au Conservatoire royal d'Anvers en 1963, elle devient en 1970 le tout premier professeur de composition du Conservatoire royal de Bruxelles, poste qu’elle occupera jusqu’en 1991.



Parallèlement, elle enseigne lors de nombreux séminaires dans le monde entier (Chine, Corée, États-Unis, Europe, Israël, Nouvelle-Zélande, etc.).



Ses œuvres ont été couronnées par de nombreux prix : médaille d’argent au Concours international de Moscou (1957), 3e prix et prix de la SABAM au Concours international de Liège (1959), Prix Oscar Espla (Alicante, 1962), 1er prix du Concours de Halifax (1973), Prix Arthur Honegger en 1987, etc1.