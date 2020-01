Jacques Dutronc, Annie Cordy,..

Fantaisie et gros succès sont au rendez-vous de notre demi-heure rétro-musicale hebdomadaire.



Par ordre d’apparition sur la platine :



Jacques DUTRONC – Mini, mini, mini (1966)

Annie CORDY – Cigarettes et Whisky et p’tites Pépées (1958)

Raymond DEVOS – L’Homme qui fait la Valise (1973) et Le Narcissisme

Bill HALEY – Rock around the Clock (1954)

L’Auberge du Cheval Blanc (1930)

WALLACE COLLECTION – Parlez-moi d’Amour (1970)

Suzy SOLIDOR – Lily Marlène (1942)

Guy BEART – L’Eau vive (1958)