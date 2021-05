Jacques Higelin nous a quitté le 6 avril 2018 mais il est toujours vivant dans le cœur de celles et ceux qui ont aimé le parcours de ce funambule de la chanson française, et dont les prestations scéniques restent inoubliables pour le public.



C'est lui qui, avec BBH 75, va lancer le rock en français ce qui va lui permettre de passer la surmultipliée en concert. Pars sera son premier tube, en 1977, année de la création du Printemps de Bourges dont il fera bien sûr partie.



Puis arrive la consécration critique et publique avec Champagne pour tout le monde, Caviar pour les autres. Dans le creux de la vague dans les années 90, il retrouve son panache dans les années 2000 et s'éteint, physiquement, à 77 ans mais bouge toujours musicalement.