jacques Offenback : La belle Hélène

Emission 343

La Belle Hélène est un opéra bouffe en trois actes de Jacques Offenbach. L'oeuvre parodique se moque des moeurs bourgeoises de la cour de Napoléon III qui se prélasse aux bains de mer ! Rlle est représentée sous les traits des rois de la Grèce antique qui découvrent l'adultère de Hélène, épouse du roi de Sparte et de Paris le fils du roi de Troie. L'opéra caricature aussi le goût pour les arguments tragiques et mythologiques des "opéra seria" de Glück, Meyerbeer,Rossini Berlioz ou Wagner. C'est l'une des oeuvres les plus connues d'Offenbach.