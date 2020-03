Jakub-Josef Orlinski 01 Anima Sacra

Nous découvrons le premier CD du contre-ténor Jakub-Josef Orlinski

qui devient au fil des deux années, après qu’il ait débuté à Aix en

Provence en 2017 dans l’œuvre de Cavalli « Erismena », une vedette

du chant baroque interprété par un contreténor.

Il va faire le « buzz » sur la chaîne You tube d’abord en raison de son physique très avantageux habilement mis en valeur, de son goût un peu original dans le milieu baroque de la « breakdance » qu’il pratique assidument…et, last but not the least, d’une voix particulièrement belle et très harmonieuse. J.J. Orlinski fait le choix – assez courageux - pour ce premier disque de la musique sacrée : Anima Sacra est le titre de l’opus. Il y aligne des compositeurs et des parties d’œuvres que vous allez sûrement découvrir car ils ont été exhumés pour la

circonstance et, convenons-en, pour notre plus grand plaisir.