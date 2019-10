" Jamal Plays Jamal ", une réédition collector

Les collectionneurs le savent bien, “ Jamal Plays Jamal ”, paru à l’origine sur le label 20th Century Records, est non seulement l’un des 33 tours d’Ahmad Jamal les plus difficiles à trouver, mais c’est aussi l’un des plus injustement méconnus du grand public. A l'occasion de sa réédition , Patrick Minvielle tente de réparer cette injustice, pour un album qui mérite très largement de figurer au Panthéon du Jazz.