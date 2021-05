James Cleveland, Le prince Couronné du Gospel (2ème partie)

Cette semaine dans Oh Happy Day, François-Xavier Moulé nous propose une seconde émission pour découvrir l'art de l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de la gospel music, le chanteur, compositeur, arrangeur, pianiste et chef de choeur James Cleveland. Son œuvre est immense, nous lui devions bien de lui consacrer deux de nos programmes. James Cleveland, c'est dans OHD, sur RCF, et nulle part ailleurs !