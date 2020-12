Jan Pieterszoon Sweelinck & Dietrich Buxtehude

A découvrir cette semaine dans Plaisir de l'orgue, deux géants de l'orgue. Deux compositeurs de génies, un allemand et un néerlandais, qui ont historiquement précédé Jean-Sébastien Bach, et qui l'on probablement très largement influencé dans sa propre œuvre pour orgue.



Leurs noms, Jan Pieterszoon Sweelinck et Dietrich Buxtehude, deux compositeurs à découvrir cette semaine dans plaisir de l'orgue, sous les doigts de l'excellent Bruno Morin, à l'orgue de Saint Martin de Boscherville.