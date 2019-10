Javier Camarena 01

Cette émission vous fait découvrir le premier disque du ténor mexicain Javier Camarena paru chez Decca. L’artiste a déchaîné les bravos et les rappels au Métropolitan Opéra de new York avec La fille du Régiment de Gaétano Donizetti. On y découvre l’amitié lyriqueentre le jeune ténor mexicain et la grande chanteuse Cecilia Bartoliqui, ayant consacré un disque à Maria Malibran, suggèrera à Javier Caramena de retracer la carrière de Manuel Garcia, le père de cettedernière, ainsi que les débuts de sa propre carrière de ténor qui s’était aussi spécialisé dans l’interprétation de Rossini dont nous

retrouverons des airs connus et moins connus.