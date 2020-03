Sujet : Jazz et Spiritualité.





JACK TEAGARDEN

Jericho



(LP) "Jack Teagarden-Swing Low Sweet Spiritual", Capitol T 820 (US).



LOUIS ARMSTRONG

Old Man Moses (2'31)



(LP) "Louis Armstrong 2-Back In New York", MCA 510016 (F).



LESA TERRY

Keep It On A Movin' (4'17)



(CD) "Lesa Terry-A City Called Heaven", sans label (US, 2001).



DONALD BYRDS

I've Longed And Searched For My Mother (8'34)



(CD) "Donald Byrd/Brass With Voices-I'm Tryin' To Get Home", Blue Note ST-84188 (Japon, 1995).



ARCHIE SHEPP/HORACE PARLAN

Swing Low, Sweet Chariot (2'42)



(CD) "Archie Shepp & Horace Parlan-Goin' Home", SteepleChase SCCD-31079 (Danemark, 1985).



SPIRITUAL TO THE BONE

Little David, Play (2'47)



(CD) Spiritual to the 'Bone, Salvation Army USA Southern Territory CRD018 (US, 1993).



GRANT GREEN

Deep River (8'55)



(CD) "Grant Green-Feelin' The Spirit", Blue Note 7243 8 64471 2 8 (US, 2005).