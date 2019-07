Sujet : Jazz et Spiritualité (15). Dave Brubeck : La musique sacrée d'un homme de jazz et de foi.



GEORGE LEWIS

At The Cross

(LP) "George Lewis Plays Hymns", Milneburg Records No.1 (US, 1964).



DAVE BRUBECK

Forty Days (12')

(LP) "Dave Brubeck-The Light In The Wilderness", Decca DXSA 7202 (US, 1968).



DAVE BRUBECK

The Great Commandment (4'38)

(LP) "Dave Brubeck-The Light In The Wilderness", Decca DXSA 7202 (US, 1968).