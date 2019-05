Jean du voyage : un explorateur sonore

Jean du Voyage est un musicien médiateur qui relie les hommes aux hommes et les sons aux sons.

Actif depuis la fin des années 90, Jean du Voyage aura mis quelques années avant de se résoudre à enregistrer sa musique pour la figer sur un disque. Beatmaker et producteur talentueux



L’EP est en partie composé à l’occasion du séjour en résidence rochelaise de V. Soundara Rajan, grand joueur de Saraswathi Veena (un instrument à cordes traditionnel), c' est autant un disque de Jean du Voyage que le récit d’une rencontre. L’Indien et le Français jouent côte à côte et échangent par l’intermédiaire de leurs instruments