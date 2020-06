Jean Tenenbaum, dit Jean Ferrat, né le 26 décembre 1930 à Vaucresson et mort le 13 mars 2010 à Aubenas, est un auteur-compositeur-interprète français. Auteur de chansons à texte, il alterne durant sa carrière chansons sentimentales, chansons poétiques et chansons engagées et a souvent maille à partir avec la censure