Jean-FER(R)Y REBEL (1666-1747) : L’art du violon à la Cour du Roi Soleil

UN NUMÉRO AUJOURD’HUI CONSACRÉ À L’UN DES PLUS EXCELLENT VIOLONISTE, CLAVECINISTE, CHEF D’ORCHESTRE ET COMPOSITEUR FRANÇAIS DE L’ÂGE BAROQUE, JEAN-FÉRY REBEL NÉ À PARIS

EN AVRIL 1666 ET DÉCÉDÉ À PARIS EN JANVIER 1747 DONT VOUS POURREZ ENTENDRE LE MERCREDI 18 MARS À 20H30 AU MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE

DE MONACO DES EXTRAITS DE SON Ballet « LES ÉLÉMENTS »