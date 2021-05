Le meilleur compagnon de jeux du jeune Jean-Jacques Daran est sa guitare, il s'amuse dès l'âge de 7 ans à repoduire du Carlos Santana ou Pink Floyd. Autodidacte talentueux il imagine très vite faire de la musique un métier. Il rencontre Alana Filippi en 1989 et il commence à mettre des notes sur ses mots et vice versa. Le tandem perdure à l'époque de Daran et les Chaises. Daran s'auto libère des contingences du groupe en 1995, son premier album solo Déménagé ne réponds ni aux attente du public, ni de la critique, ni de sa maison de disque. Affublé d'une étiquette rock, il a osé faire un album intimiste et au ton déroutant...