Jean Jadin, pianiste, compositeur, improvisateur est né à Uccle en 1962, il opte pour les humanités musicales au Lycée et à l’Académie de Laeken avant d’entrer aux Conservatoire royaux de Bruxelles et Mons.







Pianiste, compositeur et improvisateur, il collabore avec « Musique Nouvelle », le quatuor « Danel » et l’ensemble « Nahandove » dans le cadre du festival international « Ars Musica ». Il enregistre un sextuor pour piano et instruments à vent sous le label « René Gailly » avec l’ensemble « Claventi ». Il écrit un grand nombre de pièces pour le piano mais également quelques œuvres de musique de chambre, quelques pièces vocales dont un oratorio. Il écrit plusieurs pièces musicales pour des artistes lyriques tels que Dominique Corbiau, Laure Delcampe ou Diana Gonissen et signe des musiques décoratives pour la radio et pour le théâtre. Il arrange et accompagne plusieurs créations de Dominique Corbiau telles que "El Amor Brujo" à la Bibliothèque Solvay, "The Night Sommer Dreams" au Château de Seneffe et les lieders de la nuit au Château de Beloeil.