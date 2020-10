Jean-Marie LECLAIR(1697-1764), Père de l’école française de Violon

Jean-Marie Leclair né à Lyon en 1697 et mort assassiné à Paris en janvier 1764, l’année où W.A Mozart

se rend à Paris et où l’on crée chez le prince Esterhazy la 22e symphonie de J.Haydn

-Il est le fils d’Antoine LECLAIR, Violoncelliste, Danseur, Passementier mais aussi excellent musicien, qui

participait chaque année au « Voeu du Roi » de Lyon

- Antoine LECLAIR destine donc tout naturellement son fils JEAN-MARIE à la Passementerie mais l’éduque

également à la Musique

-On n’a aucune trace de Jean-Marie LECLAIR avant 1722, il est alors âgé de 25 ans où on le retrouve

chorégraphe de 3 Intermèdes pour la Sémiramide d’ORLANDINI donnée à l’Opéra de Turin où il occupe le

poste de Danseur et de « Maître de ballet »

- Jean-Marie LECLAIR est à Paris en 1723 où il est connu comme Danseur et Chorégraphe

-Des liens étroits unissant le VIOLON et la Danse dans la France du début du 18e siècle, Jean-Marie LECLAIR

est donc logiquement aussi joueur de violon

-Ce qu’on entend très bien dans son « Tambourin », Danse extraite de son 3e Livre de Sonate

AUDITION 1 : J. M. Leclair, 3e Livre de Sonate, « Le Tambourin »,

-À Paris, en 1723, Jean-Marie LECLAIR joue des Sonates dans les salons et en concert, Sonates qu’il publie

dans un 1er Livre de 12 Sonates pour violon et continuo op. 2

-Il mène de pair à Turin, à Lyon et à Paris le VIOLON et la Danse et travaille de nombreuses années avec

Jean-Baptiste SOMIS, gloire piémontaise du violon, ce qui montre les liens étroits entretenus par Jean-

Marie LECLAIR avec l’Italie

-Il retourne à Paris en 1728 et se fait alors remarquer au « Concert Spirituel », une organisation de concerts

publics tout juste fondée à Paris 3 année auparavant en 1725 par Anne DANICAN PHILIDOR, Hautboïste

de la Chapelle Royale,

-Qui parvient à proposer des concerts hors de l’Académie Royale de Musique ou « Opéra de Paris » parce

qu’il les donnait les « jours où l’Opéra de jouait pas » soit moins de 30 concerts par an

-Des « Concerts Spirituels » où, pour ne pas devoir payer des droits exorbitants aux héritiers de J. B. LULLY,

on ne devait pas faire entendre d’extraits d’opéra et des pièces chantées sur des paroles en français

-C’est pourquoi on y entend exclusivement, à l’exception des « Petits » et « Grands » Motets, des pièces

instrumentales, Concerti, Sonates fraichement arrivées d’Italie et Suites de danses à la française

-Des « Concerts Spirituels » qui favorisent l’appétence des français pour ces pièces instrumentales d’un

genre nouveau où l’on peut admirer la virtuosité inédite de Jean-Marie LECLAIR au VIOLON

-Jean-Marie LECLAIR si apprécié du public des « Concerts Spirituels » que « faveur insigne » il y joue en

solo plus de 4 fois au cours d’une même année

AUDITION 2 : J. M. Leclair, Sonates pour 2 Violons en Fa Maj. op. 3 n°4, « Allegro assai »

-La réputation de Jean-Marie LECLAIR est telle que J. G. WALTHER, lui consacre un article dans son

Musikalische Lexicon publié à Leipzig en 1732 où il est décrit comme « l’un des plus étonnant virtuose du

violon »

-Fort de sa renommée de virtuose, J. M. LECLAIR est nommé, en 1733, « Premier symphoniste » de Louis XV

auquel il dédie son op. 5, un 3e livre de sonates pour violon et continuo

-Puis en 1734, Louis XV le fait entrer dans sa « Musique » comme « violoniste partageant le pupitre de 1er

violon » avec J. P. GUIGNON, un poste équivalent à celui de chef d’orchestre

-Ce qui n’empêche pas J. M. LECLAIR de continuer à beaucoup voyager tant en France qu’à l’étranger pour

faire entendre dans toute l’Europe ses oeuvres virtuoses

-A Amsterdam, il joue avec P. LOCATELLI qui « jouait comme un Diable » quand J. M. LECLAIR « jouait

comme un ange »

-Et sera retenu plusieurs mois à Leeuwarden par Anne d’ORANGE à laquelle il dédie son 4e Livre de Sonates

op. 9

-Il est même nommé « Directeur de la musique » de DU LIZ à La Haye

-Mais préfère se fixer à Paris en 1743

-En 1744, il réside quelques mois à Chambéry au service du Prince DON PHILIPPE, infant d’Espagne

-Il épouse à Paris en 2e noces, la graveuse de musique Louise ROUSSEL qui publiera ses oeuvres

-Grâce à son mariage avec J. M. LECLAIR l’un des plus fameux violoniste de son temps, Louise ROUSSEL

publie les productions des grands violonistes de son époque Jacques AUBERT (1689-1753), Étienne Bernard

BARRIÈRE (1748-1816), Arcangello CORELLI (1653-1713), Simon LEDUC (1755-1826), Johann STAMITZ,

Giuseppe TARTINI (1692-1770), ce qui signifie aussi que LECLAIR avait accès à ces musiques modernes

-L’épouse de J. M. LECLAIR gravera également les musiques de chambre de J. HAYDN, et K. STAMITZ et

de GOSSEC ainsi que les symphonies de J. Chr. BACH

AUDITION 3 : J. M. Leclair, 6 Sonates pour 2 violons op. 3 n°5, « Allegro »

-En 1746, J. M. LECLAIR fait entendre son unique opéra, Scylla et Glaucus qui annonce par son orchestration

et ses harmonies audacieuses ceux de J. Ph. RAMEAU

-Il dirige l’orchestre du Théâtre privé du Duc de GRAMONT

-Séparé de son épouse, totalement désargenté, J. M. LECLAIR doit quitter Paris et vivre « hors de la Porte

du Temple » dans une modeste maison insalubre et dans un quartier mal famé

-C’est là qu’on le retrouvera assassiné le 23 octobre 1764

-Alors que l’Italie ne compte plus les virtuoses du VIOLON et ce depuis le début du 17e siècle, la France

devra attendre Jean-Marie LECLAIR pour avoir SON virtuose du VIOLON

-Même si François FRANCOEUR (1698-1787), Jean Baptiste SENALLIÉ (1687-1730), François BOUVARD

(1684-1760) avaient déjà montrer leurs expertises dans l’art de jouer du VIOLON,

-Seul Jean-Marie LECLAIR arbore une virtuosité à la française mais aussi fille de l’Italie, de CORELLI, de

SOMIS et de LOCATELLI

-En un moment où « les cantates et les sonates naissent ici sous les pas, un musicien n’arrive plus que la sonate

et la cantate en poche, il n’y en a point qui ne veuille faire son livre et être buriné, et ne prétende faire

assaut contre les Italiens et leur damer le pion » (S. de BROSSARD, 1713)

-Jean-Marie LECLAIR joue donc un rôle de premier plan dans l’évolution d’une musique instrumentale

française enfin capable

*de dépasser la danse et les rythmes chorégraphiques

* de mêler les gouts ultramontains et nationaux

*D’écrire comme les Italiens voir de « leur damer le pion »

AUDITION 4 : Concerto pour Violon en Ré m op. 7/1, « Allegro, Aria Gratioso, Vivace,»

-J. M. LECLAIR que BLAINVILLE appelle « le Corelli de France » hisse donc l’école française de VIOLON au

niveau de l’italienne et se pose en héritier de MASCITTI, un élève de CORELLI venu en France

-Quand jusqu’alors, seuls les compositeurs liés au pouvoir royal ou aux « 24 VIOLONS » composaient pour le

VIOLON préservant jalousement le style français de LULLY et résistant autant que possible aux influences

italiennes.

-C’est pourquoi l’on considère Jean-Marie LECLAIR comme le véritable fondateur de « l’école française de

violon » puisqu’il fut le premier à avoir donné le modèle achevé d’une technique cohérente, hardie, capable

d’affronter les italiens et qui influencera « l’école de violon » en France jusqu’à la Révolution

-Comme on peut le lire dans les Mémoires de HAWKINS : « LECLAIR est célèbre pour l’esprit et l’énergie

de son jeu et ses compositions en sont en quelque sorte la preuve. On peut dire au moins que, pour la grandeur

et la dignité du style, il n’y a aucune composition de musiciens français ni de LULLY lui-même, qui mérite

d’être comparé aux siennes »

- Jean-Marie LECLAIR est aussi l’un des principaux instigateurs du développement de la symphonie italienne

en France, symphonie destinée à un orchestre à cordes faisant du VIOLON et de sa famille la base de

l'orchestre

-Renouvelant la conception du VIOLON d’orchestre en lui confiant un jeu typiquement orchestral, caractérisé

par :

*la précision des nuances,

*la netteté des attaques en groupe,

*et les oppositions de timbre entre les VIOLONS et les vents

-La naissance de l'esprit symphonique doit donc beaucoup à J. M. LECLAIR

-Comme on peut l’entendre dans le « Vivace », 1er mouvement de son Concerto pour Violon N°3 op.7

AUDITION 5 : Concerto pour Violon N°3 op. 7

-J. M. LECLAIR apportera à la Sonate et aux Concertos français la dimension spectaculaire qui lui manquait

encore, devenant célèbre pour son écriture virtuose et ses prouesses comme le jeu sur les doubles cordes :

« Il avait poussé si loin cette partie, que les Italiens avouent eux-mêmes qu’il est un des premiers du genre »

écrit Le Mercure Galant de 1738

- J. M. LECLAIR affranchit le VIOLON de la voix

*Distingue la technique très virtuose du soliste d’un concerto de celle de l’orchestre

*Exige qu’on ne tienne plus l’archet à la française soit à pleine main et haut sur les crins mais à l’italienne au

bout de l’archet, ce qui lui permet de variés les coups d’archet

*Une technique de jeu de l’archet qui demande de ne plus tenir le violon sur l’avant-bras comme on le faisait

en France depuis des siècles mais de le redresser donc de le porter plus haut vers l’épaule, à l’italienne pour

pouvoir exécuter facilement les démanchés

*Et révèle une exceptionnelle L’invention mélodique

*Car ses SONATES, comme ses CONCERTOS mobilisent toutes les ressources techniques du Violoniste

-Mais LECLAIR continue à privilégier, comme de nombreux maîtres français, l’expression musicale plutôt que

la virtuosité gratuite, bien qu’il introduise régulièrement dans ses compositions les doubles cordes, les

doubles trilles, les sons harmoniques, des pincés de cordes, et une ornementation des lignes mélodiques

proche de la virtuosité vocale d’un RAMEAU

-J. M. LECLAIR transcende ainsi les modèles transalpins en mêlant, dans ses SONATES comme dans ses

CONCERTOS, des traits français (Ornements, rythmes chorégraphiques, Effets harmoniques, Polyphonie)

issus de la Suite de danse aux prouesses techniques de l’école italienne de violon

-Devenant ainsi le « Père de l’école française de VIOLON » qui impressionna considérablement J. STAMITZ,

W. A. MOZART, J. HAYDN, plus tard L. van BEETHOVEN, une école française de violon qui ne sera pas sans

influence sur N. PAGANINI

AUDITION 6 : Concerto pour Violon en La m, op. 7/5, Vivace, Largo, Allegro Assai, 15’17