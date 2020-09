Jean-Paul Estevenart + Curry

En plus de 10 ans de carrière, Jean paul Estevenart à rencontrer et de jouer avec plusieurs grands noms de la scène jazz internationale

Cela fait delui le trompettiste le plus demandé du pays, avec plus de 40 albums à son actif.

Pour son nouveau projet “strange bird”, il s'est entouré d’instruments harmoniques, avec piano ,guitare et section rythmique...voici la vie d'artise de

Jean-Paul Estevenart



On connaît Joël sous le nom d'artiste Joe avec les titres Horizon et Sometimes des titres qu’elle avait déjà écris et enregistrer avec Patricio...au Chili!

aujourd'hui il se rassemble pour un nouveau projet Curry