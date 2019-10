Jean-Pierre Mocky 1959-1973 (1/2)

Jean-Marc Illi poursuit son itinéraire dans l'univers des musiques de film. Aujourd'hui, Jean-Paul Adam Mokiejewski, dit Jean-Pierre Mocky, né le 6 juillet 1929 à Nice et mort à Paris le 8 août 2019, est un réalisateur, scénariste, acteur et producteur de cinéma français. Son œuvre compte plus de soixante longs métrages et quarante épisodes de série pour la télévision.