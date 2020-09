Jean Yanne et Michel Magne (1/2)

"Tout le monde il est beau tout le monde il est gentil", ce film est sorti en 1972, il caricature le monde de la radio commerciale de l'époque et de la tendance à marchandiser la religion à des fins mercantiles.

A-t-il pris une ride 48 ans plus tard ?

Sa musique, en tout cas, reflète les goûts de ces années, entre 1968, grande libération, et 1973, premier choc pétrolier, et fin de l'insouciance ?